Названы трансферные цели Ювентуса на лето

Новости спорта: Туринцы планируют серьезно укрепить оборону.

Руководство и тренерский штаб туринского Ювентуса составили список игроков, с которыми планирует вести переговоры уже летом.

По информации издания Tuttosport в данный список вошли: Маттейс де Лигт, Костас Манолас, Стефан Савич, Рафаэль Варан, Рубен Диаш и Кристиан Ромеро.

"Руководство готово выложить за футболистов большие деньги, однако приоритетом для Юве будут де Лигт, Савич и Варан", - сообщает Tuttosport.

В текущем сезоне Серии А Ювентус занимает 1-е место в таблице, имея в активе 75 очков, с отрывом от Наполи в 15 пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсело передумал переходить в Ювентус.