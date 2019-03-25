Определились все участники Кубка африканских наций 2019

Новости спорта: Действующим обладателем Кубка является сборная Камеруна.

Подошел к концу квалификационный раунд Кубка африканских наций, по итогам которого были определены все 24 сборные-участницы финальной части турнира, которая пройдёт в Египте в 21 июня по 19 июля.

Полный список участников выглядит следующим образом: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Действующим обладателем Кубка является сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. В финальном матче команда одолела Египет. В четвёрке лучших также оказались Буркина-Фасо и Гана.

Команда-хозяйка предстоящего розыгрыша Кубка африканских наций – Египет – является самой титулованной сборной в истории турнира. На её счету семь побед в турнире.