Cлова тренера сборной Люксембурга перед матчем против Украины

Новости спорта: Люк Хольц опасается контратак сборной Украины.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц поделился своими ожиданиями от предстоящего матча отбора к Евро-2020 против сборной Украины. Он отметил хорошую работу Андрея Шевченко.

«Сборная Украины — грозный соперник, у них в команде собраны техничные футболисты, которые хорошо действуют на всех участках поля. Моим подопечным стоит не терять бдительность и стараться максимально лишить гостей свободных зон. Мы должны действовать согласно выбранному плану на матч», — приводит слова тренера официальный сайт ФФУ.

«Смотря на игру сборной Украины, понимаешь, что у Андрея Шевченко, безусловно, есть тренерское умение. Он поставил украинцам быструю игру с выходом из обороны в атаку. Чувствуется, что в его команде все спланировано и отработано», — добавил Хольц.

Ранее стало известно, что к этому матчу команда Шевченко подойдет без Артема Кравца и Марлоса.

Поединок между Люксембургом и Украиной состоится сегодня, 25 марта. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.