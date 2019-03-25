Сколько украинцев поддержит сборную в Люксембурге

Новости спорта: Во время матча отбора на Евро-2020 на стадионе "Жози Бартель" ожидается большой десант украинских болельщиков.

В рамках отбора на Евро-2020 свой второй матч сборная Украины сыграет на выезде против Люксембурга.

Около тысячи фанатов приедут поддержать сине-желтых в данном матче квалификации на чемпионат Европы. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее главный тренер сборной Люксембурга отметил хорошую работу Андрея Шевченко с украинской командой.

Своим ожиданиями от предстоящего поединка поделился также полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Матч на Жози Бартель состоится сегодня, 25 марта, в 21:45 по киевскому времени.