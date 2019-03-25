Скачать
Понедельник, 25.03.2019
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта

Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта
13:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу.

Сегодня продолжится второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу 2020 года. Всего будет сыграно семь поединков. Главный для нас состоится в Люксембурге, куда поедет сборная Украины. В первом туре представители герцогства обыграли Литву – 2:1, а наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами. 

Матчи 25 марта в отборе на Евро-2020

группа A

21:45 Черногория - Англия

21:45 Косово - Болгария

группа B

21:45 Португалия - Сербия

21:45 Люксембург - УКРАИНА ТРК Украина

группа H

19:00 Турция - Молдова Футбол 2

21:45 Франция - Исландия Футбол 2

21:45 Андорра - Албания

Напомним, в первом туре отбора на Евро-2020 Украина сыграла вничью со сборной Португалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок сборной Грузии спас жизнь швейцарскому футболисту
02 Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 24 марта
03 Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
04 Фонсека: Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы
05 С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь