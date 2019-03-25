Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта

Новости спорта: Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу.

Сегодня продолжится второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу 2020 года. Всего будет сыграно семь поединков. Главный для нас состоится в Люксембурге, куда поедет сборная Украины. В первом туре представители герцогства обыграли Литву – 2:1, а наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами.

Матчи 25 марта в отборе на Евро-2020

группа A

21:45 Черногория - Англия

21:45 Косово - Болгария

группа B

21:45 Португалия - Сербия

21:45 Люксембург - УКРАИНА ТРК Украина

группа H

19:00 Турция - Молдова Футбол 2

21:45 Франция - Исландия Футбол 2

21:45 Андорра - Албания

Напомним, в первом туре отбора на Евро-2020 Украина сыграла вничью со сборной Португалии.