Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта

Сегодня продолжится второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу 2020 года. Всего будет сыграно семь поединков. Главный для нас состоится в Люксембурге, куда поедет сборная Украины. В первом туре представители герцогства обыграли Литву – 2:1, а наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами.
Матчи 25 марта в отборе на Евро-2020
группа A
21:45 Черногория - Англия
21:45 Косово - Болгария
группа B
21:45 Португалия - Сербия
21:45 Люксембург - УКРАИНА ТРК Украина
группа H
19:00 Турция - Молдова Футбол 2
21:45 Франция - Исландия Футбол 2
21:45 Андорра - Албания
Напомним, в первом туре отбора на Евро-2020 Украина сыграла вничью со сборной Португалии.