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Кардифф объяснит ФИФА, почему не хочет платить Нанту за Салу

Кардифф объяснит ФИФА, почему не хочет платить Нанту за Салу
14:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Клубы не смогли договориться между собой.

Руководство Кардифф Сити составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.

По информации The Telegraph, валлийский клуб намерен привести организации доводы, по которым он не обязан переводить Нанту деньги за аргентинского футболиста. Кардифф утверждает, что Премьер-лига не успела зарегистрировать трансфер, поскольку клубы договорились о структуре выплаты, не соответствующей правилам в Англии.

Также в договоре о переходе был прописан ряд юридических условий, которые так и не были выполнены. Таким образом, Сале пришлось бы заключить новый контракт, а старый, по словам Кардиффа, должен быть аннулирован. Помимо этого, документы о трансфере Эмилиано не были вовремя переданы в новую лигу.

Нант продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход Салы, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.

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Футбол, ФК Нант, Новости футбола, ФК Кардифф Сити, Эмилиано Сала.
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