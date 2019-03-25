Динамо сыграло вничью с Полесьем

Новости спорта: Гол у киевлян забил бразильский защитник, который находится на просмотре.

На учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе киевское «Динамо» сыграло вничью товарищеский матч против житомирского «Полесья», команды Второй лиги, со счетом 1:1.

Из-за вызова многих игроков в различные сборные, бело-голубые проводили игру экспериментальным составом с участием молодых игроков. На 43-й минуте счет для киевлян открыл бразильский защитник, который находится на просмотре. А отквитал мяч Александр Логинов на 75-й минуте.

Товарищеский матч.

Конча-Заспа. УТБ «Динамо».

«Динамо» Киев – «Полесье» Житомир – 1:1

Голы: игрок на просмотре, 43 – Александр Логинов, 75.

Стартовый состав «Динамо» К: Бущан, Дмитрук, Петрусенко, игрок на просмотре (U-19), Сидклей, Че Че, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шпирка.