Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА

Новости спорта: Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА.

Вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” Андрей Пятов занял 4 позицию в топ-5 лучших игроков национальных команд. Возглавил рейтинг УЕФА 32-летний защитник мадридского футбольного клуба “Реал” и капитан сборной Испании Серхио Рамос. Об этом сообщает Marca.

“Серхио Рамос не оставляет никого равнодушным, даже его самые жесткие критики уважают его за то, что он является лидером в любой команде, которую представляет”, - говорится в сообщении.

Серхио Рамос отметился решающим голом в поединке Испания — Норвегия (2:1) в рамках 1-го тура отбора Евро-2020.

Кроме Серхио Рамоса в топ-5 рейтинга УЕФА попали Вирджил ван Дейк (Голландия), Харис Сеферович (Швейцария), Андрей Пятов (Украина) и Антуан Гризманн (Франция).

Напомним, 22 марта Андрей Пятов принял участие в поединке сборной Украины против Португалии (0:0) в рамках отбора Евро-2020 и стал лучшим игроком матча по версии InStat. Пятов отбил 8 ударов, 7 из которых были нанесены из пределов штрафной.