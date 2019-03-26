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Фанаты сорвали матч, бросив на поле сливной бачок унитаза (Видео)

Фанаты сорвали матч, бросив на поле сливной бачок унитаза (Видео)
00:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фанаты «Ньюэллс Олд Бойс» сорвали матч и попали в пожарного сливным бачком.

Матч 1-го раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» был сорван из-за поведения фанатов. Об этом сообщает The Sun.

По ходу матча «Ньюэллс Олд Бойз» проигрывал сопернику, который выступает в низшем дивизионе, со счётом 1:2. На 90-й минуте фанаты «Ньюэллса» устроили беспорядки на трибунах. Успокоить болельщиков попытались пожарные, которые начали поливать их водой. В ответ на это фанаты бросили на поле бачок унитаза, травмировав одного из пожарных. Также в стычках ранения получили трое полицейских.

Арбитр был вынужден прервать матч. «Ньюэллсу» засчитали техническое поражение. Таким образом, в следующий раунд турнира вышел «Вилья Митре».

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Напомним, что несколько месяцев назад аргентинские фанаты сорвали проведение финального матча Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». В итоге матч пришлось провести в Испании.

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Болельщики, Чемпионат Аргентины, Новости спорта, ФК Ньюэллс Олд Бойс.
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