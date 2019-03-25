Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время

Сборная Украины победила во втором матче отбора на Евро-2020.
Украинцы в гостях обыграли Люксембург (2:1).
На 34-й минуте счет в матче открыл Давид Тюрпель. На 40-й минуте Виктор Цыганков замкнул передачу Александра Зинченко.
Во втором тайме Андрей Шевченко сделал замены - вышел второй форвард Яремчук, Караваев. Правда, вместо игрока Зари пришлось выпускать Буяльского из-за травмы.
В добавленное время мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Люксембурга Родригес.
Во втором матче нашей группы Португалия не смогла обыграть Сербию (1:1).
Ситуация в группе В
Таким образом, сборная Украины возглавила группу В.