Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время

Новости спорта: В Люксембурге завершился матч квалификации на Евро-2020 между местной командой и Украиной.

Сборная Украины победила во втором матче отбора на Евро-2020. Украинцы в гостях обыграли Люксембург (2:1). На 34-й минуте счет в матче открыл Давид Тюрпель. На 40-й минуте Виктор Цыганков замкнул передачу Александра Зинченко. Во втором тайме Андрей Шевченко сделал замены - вышел второй форвард Яремчук, Караваев. Правда, вместо игрока Зари пришлось выпускать Буяльского из-за травмы. В добавленное время мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Люксембурга Родригес. Во втором матче нашей группы Португалия не смогла обыграть Сербию (1:1). Ситуация в группе В Таким образом, сборная Украины возглавила группу В.