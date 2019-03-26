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"Я всегда верил в футбольного Бога": Зинченко - о матче против Люксембурга

"Я всегда верил в футбольного Бога": Зинченко - о матче против Люксембурга
08:22 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги матча против Люксембурга

Латераль сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал второй матч квалификации к Евро 2020 против сборной Люксембурга (1:2).

"Можно сказать, что много сил отдали против сборной Португалии, но и Люксембург отдал много сил против Литвы. Однако, мы добыли результата - это главное. Да, были ошибки, но без них никуда. Я считаю, что в таких матчах характер выходит на первое место, и мы его показали.

Я никогда не любил искать отмазки насчет поля, ведь оно для всех одинаковое. Опять же ошибки были, есть и будут. Нужно делать анализ и двигаться дальше.

Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Люксембург здорово насыщал середину поля, было сложно найти моменты, чтобы пробить по воротам. Да, у нас сегодня получалась игра через фланги. Но нужно быстрее туда доставлять мяч, переводить с одного фланга на другой. Немного поле дало о себе знать, мяч ходил не так быстро, как мы хотели.

Я всегда верил в футбольного Бога, и он есть. Считаю, мы заслужили на эту победу. Ничья Португалии и Сербии? Это хороший результат. То, чего мы хотели. Но нужно концентрироваться на своей игре", - сказал Зинченко.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Сборная Люксембурга.
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