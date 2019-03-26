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"Играли до последнего": Цыганков - о матче против Люксембурга

"Играли до последнего": Цыганков - о матче против Люксембурга
08:32 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Вингер киевского Динамо и сборной Украины прокомментировал победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2020.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал второй квалификационный матч к Евро 2020 против Люксембурга (1:2).

"Сегодня мы отдали все силы ради этой победы. В конце может и повезло, но все ребята играли только на победу. Мы старались до последнего свистка, пытались использовать каждый шанс.

Зина - очень умный футболист, у нас есть взаимопонимание, ведь мы не первый год играем вместе. Можно искать отговорки - поле, соперник. Соперник удивил, однако у нас был свой план на игру. Многие игроки отдали много сил в Португалии. Но самое главное сегодня - это результат, мы взяли три очка и едем домой", - сказал Цыганков.

Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Напомним, ранее Зинченко прокомментировал игру с Люксембургом.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Виктор Цыганков.
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