Роналду рассказал о серьезности своей травмы

Новости спорта: Форвард португальцев рассказал про характер своего повреждения.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал травму, полученную по ходу поединка отбора на Евро-2020 против Сербии (1:1).

"Я не волнуюсь, потому что я прекрасно знаю свое тело".

"Бывает, это футбол. Я спокоен, потому что я знаю, что вернусь через одну или две недели без проблем", — цитирует Роналду Goal.

К слову, ничейный результат поединка между Португалией и Сербией позволил сборной Украины единолично возглавить группу.

Напомним, ранее УЕФА принял решение оштрафовать Роналду за "жест Симеоне" в матче Лиги чемпионов между Ювентусом и Атлетико.