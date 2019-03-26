ПСЖ хочет усилить состав футболистом Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Андер Эррера может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера будущим летом может стать футболистом ПСЖ. Об этом сообщает AS.

Испанец принял предложение парижан и летом подпишет контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Манкунианцы пытаются удержать хавбека в клубе и уже предложили ему зарплату в 113 тысяч евро в неделю, но ПСЖ всерьез нацелился на футболиста и готов платить испанцу больше - около 170 тысяч евро.

Нынешний контракт 29-летнего хавбека с МЮ истекает 30 июня 2019 года.

Эррера в текущем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек МЮ Поль Погба в ближайшее трансферное окно может перебраться в мадридский Реал.