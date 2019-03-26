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Португалия - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Португалия - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
11:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Португальцы дома не сумели обыграть команду Сербии.

В матче отборочной группы В чемпион Европы сборная Португалии принимала дома Сербию. Поединок завершился вничью – 1:1.

Смотрите видео обзор этого матча:

Роналду раскритиковал арбитра матча Португалия - Сербия

Португалия — Сербия 1:1

Голы: Данилу, 41 — Тадич, 7 (пен.).

Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Карвальо, Данилу, Р. Силва (Гедеш, 84) — Б. Силва, Соуза (А. Силва, 58), Роналду (Пицци, 30).

Сербия: Дмитрович — Рукавина, Миленкович, Спахич, Младенович — Гачинович (Радоньич, 21), Максимович — Лазович (Живкович, 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич, 88) — А. Митрович.

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Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Cборная Португалии, Отбор на Евро-2020.
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