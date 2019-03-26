Караваев рассказал о серьезности своей травмы

Новости спорта: Игроку предстоит восстановление, но серьезной травмы удалось избежать.

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал свое повреждение в матче с Люксембургом (2:1), после которого он досрочно закончил поединок, хотя до этого вышел на замену меньше десяти минут назад.

«Все хорошо! Пошли в подкат и получилось так, что он мне кожу рассек возле колена… Сначала был страх – очень глубокая рана. Неприятный момент: мясо, кость… Сразу начал накручивать себя, кровь, боль… Но потом зашили. Врачи сказали, что нужно время пока все затянется. Рассечение глубокое», — цитирует Караваева Footboom.com.

Караваев появился на поле в игре с Люксембургом на 79-й минуте матча вместо Бутко, но уже на 87-й минуте из-за травмы его заменил Буяльский.

Следующий матч команда Шевченко проведет 7 июня против Сербии. На данный момент Украина лидирует в турнирной таблице группы В, имея в своем активе 4 очка.