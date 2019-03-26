Месси купил золотой iPhone

Форвард Барселоны и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси купил новый iPhone XSMax, который оценивается в 1300 евро.
Однако просто мобильного телефона Лео было недостаточно и он решил, что нужно его слегка приукрасить. Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки до 7 тысяч евро.
На задней части телефона Месси поместил свой игровой 10-й номер, эмблема Барсы и национальной команды Аргентины, а также и имена жены и детей — Антонеллы, Тьяго, Чиро и Маттео.
El nuevo teléfono de Leo Messi... una joya literal https://t.co/CDbSpOdptV vía @MarcaClaroArg
— MARCA (@marca) 26 марта 2019 г.
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