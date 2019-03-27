Михайличенко не согласен с натурализацией Мораеса

Новости спорта: Алексей считает, что Эдмаром такое возможно было, а с Мораесом - нет.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу и киевского Динамо Алексей Михайличенко высказался касательно натурализации нападающего донецкого Шахтера Жуниора Мораеса.

"Я не приветствовал натурализацию еще тогда, когда был тренером. Одно дело, бывший футболист Металлиста Эдмар. Человек переехал в Украину, женился и создал семью в Украине.

А когда в национальную сборную, такое впечатление, что покупают футболиста как в клуб – я не согласен с этим. Игра за национальную сборную и за клуб – вещи совершенно разные", - заявил Алексей.

Ранее выяснилось, что "желто-синие" могут получить два технических поражения из-за появления Жуниора на поле.