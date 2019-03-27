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Михайличенко не согласен с натурализацией Мораеса

Михайличенко не согласен с натурализацией Мораеса
01:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Алексей считает, что Эдмаром такое возможно было, а с Мораесом - нет.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу и киевского Динамо Алексей Михайличенко высказался касательно натурализации нападающего донецкого Шахтера Жуниора Мораеса.

"Я не приветствовал натурализацию еще тогда, когда был тренером. Одно дело, бывший футболист Металлиста Эдмар. Человек переехал в Украину, женился и создал семью в Украине.

А когда в национальную сборную, такое впечатление, что покупают футболиста как в клуб – я не согласен с этим. Игра за национальную сборную и за клуб – вещи совершенно разные", - заявил Алексей.

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Ранее выяснилось, что "желто-синие" могут получить два технических поражения из-за появления Жуниора на поле.

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Сборная Украины, Алексей Михайличенко, Новости спорта, Жуниор Мораес.
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