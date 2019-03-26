Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной

Новости спорта: Обе федерации отправили в УЕФА официальные обращения.

Федерация футбола Люксембурга направила в УЕФА официальное обращение с просьбой пересмотреть результат отборочного матча Евро-2020 с Украиной. Основание - участие в матче Жуниора Мораеса. Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Sport Arena.

«После игры с Украиной Федерация футбола Люксембурга из разных источников получила сообщение, что есть серьезные сомнения относительно участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре против Люксембурга.

Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФФЛ решила выступить с официальным обращением в УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург - Украина, который состоялся 25 марта 2019 года», - говорится в заявлении.

Ранее президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация подаст жалобу из-за игры за сборную Украины Жуниора Мораеса. Отметим, что подобный запрос в УЕФА направила и федерация футбола Португалии.

Напомним, что португальское издание Mais Futebol сомневается, что нападающий Жуниор Мораес имел право выступать за сборную Украины. Возможно, в его случае нарушили Статью 7 устава ФИФА «Получение нового гражданства».

Мораес перешел в донецкий «Металлург» в 2011 году, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 он выступал в Украине за «Металлург» и «Динамо», после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». С лета 2017 года Жуниор снова играет в Украине.

В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение «непрерывно», учитывая четырехмесячную командировку Мораеса в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, его вызвали в сборную 19-го, 22 марта он вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет отборочную группу В на Евро-2020. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.