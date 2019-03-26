Скачать
Среда, 27.03.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Запорожье обыграло Черкасские Мавпы на старте плей-офф
Запорожье обыграло Черкасские Мавпы на старте плей-офф

Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной

Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
22:09 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Обе федерации отправили в УЕФА официальные обращения.

Федерация футбола Люксембурга направила в УЕФА официальное обращение с просьбой пересмотреть результат отборочного матча Евро-2020 с Украиной. Основание - участие в матче Жуниора Мораеса. Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Sport Arena.

«После игры с Украиной Федерация футбола Люксембурга из разных источников получила сообщение, что есть серьезные сомнения относительно участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре против Люксембурга.

Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФФЛ решила выступить с официальным обращением в УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург - Украина, который состоялся 25 марта 2019 года», - говорится в заявлении. 

Ранее президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация подаст жалобу из-за игры за сборную Украины Жуниора Мораеса. Отметим, что подобный запрос в УЕФА направила и федерация футбола Португалии.

Напомним, что португальское издание Mais Futebol сомневается, что нападающий Жуниор Мораес имел право выступать за сборную Украины. Возможно, в его случае нарушили Статью 7 устава ФИФА «Получение нового гражданства».

Мораес перешел в донецкий «Металлург» в 2011 году, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 он выступал в Украине за «Металлург» и «Динамо», после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». С лета 2017 года Жуниор снова играет в Украине.

В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение «непрерывно», учитывая четырехмесячную командировку Мораеса в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Генсек ФФУ: Мораес получил гражданство Украины по закону

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, его вызвали в сборную 19-го, 22 марта он вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет отборочную группу В на Евро-2020. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
02 Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение
03 Цыганык: Португалия и Люксембург не подавали жалобу в УЕФА
04 Сборная Украины U21 победила на турнире Antalya Cup 2019
05 Свитолина: Подтвердились наихудшие опасения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь