Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)

26 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах D, F, и J.
Группа D
Ирландия - Грузия 1:0
Швейцария - Дания 3:3
Группа F
Румыния - Фарерские Острова 4:1
Норвегия - Швеция 3:3
Мальта - Испания 0:2
Группа J
Армения — Финляндия 0:2
Босния и Герцеговина - Греция 2:2
Италия - Лихтенштейн 6:0
Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля.
Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.