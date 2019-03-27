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Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)

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Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)
08:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Во вторник, 26 марта, было сыграно 8 матчей квалификации на Евро-2020.

26 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах D, F, и J.

Группа D

Ирландия - Грузия 1:0

Швейцария - Дания 3:3

Группа F

Румыния - Фарерские Острова 4:1

Норвегия - Швеция 3:3

Мальта - Испания 0:2

Группа J

Армения — Финляндия 0:2

Босния и Герцеговина - Греция 2:2

Италия - Лихтенштейн 6:0

Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля.

Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.

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Сборная Италии, Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола.
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