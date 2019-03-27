Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)

Новости спорта: Во вторник, 26 марта, было сыграно 8 матчей квалификации на Евро-2020.

26 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах D, F, и J. Группа D Ирландия - Грузия 1:0 Швейцария - Дания 3:3 Группа F Румыния - Фарерские Острова 4:1 Норвегия - Швеция 3:3 Мальта - Испания 0:2 Группа J Армения — Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Греция 2:2 Италия - Лихтенштейн 6:0 Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля. Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.