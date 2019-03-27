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Официально: Сачко покинул Ворсклу

Официально: Сачко покинул Ворсклу
10:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Ворсклы Василий Сачко покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт Ворсклы.

Полтавчане поблагодарили наставника за его труд и отметили его достижения за все время работы.

Ранее уже сообщалось, что после того, как Ворскла не попала в топ-6 по итогам первого круга УПЛ, руководители клуба приняли решение об увольнение главного тренера.

По информации СМИ, Сачко еще вчера успел попрощаться со своими подопечными.

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Коуч возглавил полтавскую команду летом 2013 года. За это время он трижды выводил Ворсклу в еврокубки. Также под его руководством полтавчане добились своего самого большого успеха — бронзовые награды чемпионата Украины.

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ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола, Василий Сачко.
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