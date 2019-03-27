Официально: Сачко покинул Ворсклу

Новости спорта: Главный тренер Ворсклы Василий Сачко покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт Ворсклы.

Полтавчане поблагодарили наставника за его труд и отметили его достижения за все время работы.

Ранее уже сообщалось, что после того, как Ворскла не попала в топ-6 по итогам первого круга УПЛ, руководители клуба приняли решение об увольнение главного тренера.

По информации СМИ, Сачко еще вчера успел попрощаться со своими подопечными.

Коуч возглавил полтавскую команду летом 2013 года. За это время он трижды выводил Ворсклу в еврокубки. Также под его руководством полтавчане добились своего самого большого успеха — бронзовые награды чемпионата Украины.