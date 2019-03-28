Журналист, выживший в авиакатастрофе Шапекоэнсе, умер во время игры в футбол

Новости спорта: Бразильский журналист Рафаэль Гензель, выживший после авиакатастрофы с ФК Шапекоэнсе, скончался в возрасте 45 лет от сердечного приступа во время игры в футбол.

Экс-журналист Рафаэль Гензель, выживший после авиакатастрофы клуба Шапекоэнсе, скончался в возрасте 45 лет от сердечного приступа во время игры в футбол.

Globo Esporte сообщил, что Гензель потерял сознание, играя в футбол в южном городе Шапеко, и врачи не смогли помешать ему скончаться после того, как он был доставлен в больницу.

Гензель был одним из шести пассажиров, переживших трагедию в ноябре 2016 года, которая унесла жизни 71 человека.

Из-за уважения к Рафаэлю Гензелю Шапекоэнсе попросил перенести их ближайший матч.