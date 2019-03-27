Шахтер в контрольном матче разгромил Олимпик

Новости спорта: 27 марта "Шахтер" в Святошино провел спарринг с "Олимпиком".

Таким образом соперники заполнили паузу на матчи сборных. Паулу Фонсека выпустил в стартовом составе 10 футболистов, принимавших в этот период участие в клубных тренировках, а справа в обороне действовал Сергей Болбат, не игравший за национальную команду с Люксембургом.

Первые минуты прошли в неплохом темпе. "Шахтер" больше контролировал мяч, а "Олимпик" организованно встречал в центральной зоне и на половине оппонента. Гости отметились дальним ударом, с которым справился Алексей Шевченко. У "горняков" было несколько перспективных подходов к чужой штрафной, однако подача на Фернандо оказалась слишком высокой, а Исмаили не дал пробить защитник. По истечении получаса "оранжево-черные" заработали право на стандарт примерно с линии штрафной, но Майкон попал в стенку. На 42-й минуте Фернандо замыкал скидку Исмаили – выше ворот. И все же до перерыва 99-й номер отличился, завершив комбинацию с участием Тайсона и Тотовицкого, – 1:0.

В перерыве Паулу Фонсека произвел ряд изменений в составе. Позицию в центре обороны рядом с Бондаренко занял Степаненко, также игровое время было предоставлено Кудрику, Патрику, Нему, Дентиньо и Соломону. Уже в ходе второго тайма получившего повреждение Исмаили сменил Сиприано. На 51-й минуте "Олимпик" организовал контрвыпад со входом в штрафную, но Бондаренко успел накрыть удар Дегтярева. Вскоре "Шахтер" упрочил преимущество: Нем принял мяч после длинной передачи и перебросил кипера – 2:0. На 66-й минуте он же мог реализовать выход один на один, но на сей раз проиграл дуэль. Отдохнув полчаса, на поле вернулся Тете и буквально сразу отметился голом: после отличного перевода Соломона бразильский новичок закрутил мяч в левый угол – 3:0. А за минуту до конца эффектную точку в матче поставил Антонио. Бондаренко отобрал мяч и разогнал атаку, Соломон разобрался с защитником и здорово увидел Маркоса, а тот подработал и нанес мощный удар без шансов для вратаря – 4:0.

"Шахтер" продолжает подготовку к официальным поединкам. 3 апреля "оранжево-черные" начнут второй этап УПЛ в Александрии, а 7 апреля в четвертьфинале Кубка примут в Харькове "Динамо".

"Шахтер" – "Олимпик" – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 Фернандо (44), 2:0 Нем (55), 3:0 Тете (68), 4:0 Маркос Антонио (89)

"Шахтер": Шевченко (Кудрик, 46), Болбат, Малышев (Степаненко, 46), Бондаренко, Исмаили (Сиприано, 58), Маркос Антонио, Майкон (Патрик, 46), Тете (Нем, 46), Тайсон (к) (Тете, 67), Фернандо (Соломон, 46), Тотовицкий (Дентиньо, 46)