Рамос: Рад, что Зидан вернулся домой

Новости спорта: Серхио Рамос не скрывает радости от возвращения Зинедина Зидана в Реал.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос высказал радость по поводу того, что Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера Королевского клуба.

"Изменения в клубе могут быть позитивными. У нас были замечательные моменты с Зиданом. Рад, что он вернулся домой. Его возвращение стало хорошей новостью для всех игроков, но это решение было принято не мной. Я капитан и выражаю мнение, если меня спрашивают, но я никогда не командовал в команде", - цитирует Рамоса AS.

Отметим, что до возвращения Зидана в Реал, у Рамоса зародился конфликт с президентом клуба Пересом.