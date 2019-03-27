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Бавария обновила свой трансферный рекорд

Бавария обновила свой трансферный рекорд
20:50 Ср, 27 Март 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Трансфер Лукаса Эрнандеса стал рекордным в истории Баварии.

Бавария официально объявила о трансфере защитника мадридского Атлетико Лукаса Эрнандеса, за которого мюнхенский клуб заплатил "матрасникам" 80 миллионов евро.

Примечательно, что французский футболист стал самым дорогостоящим игроком в истории немецкого топ-клуба.

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К слову, Бавария обновила свой трансферный рекорд почти в два раза. Предыдущим самым дорогим приобретением был другой француз — полузащитник Корентен Толиссо, который перешел в стан мюнхенцев за 41,5 миллиона евро.

Более того, Лукас Эрнандес стал вторым по стоимости защитником в истории футбола. Рекорд принадлежит футболисту Ливерпуля Вирджилу ван Дейку, перешедшему из Саутгемптона за 85 миллионов евро.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Лукас Эрнандес.
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