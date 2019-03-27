Роналду пропустит 2 недели

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прошел медицинское обследование в Барселоне после полученной травмы в матче отбора на Евро-2020 против Сербии.
Результат обследования показал, что португалец должен пропустить две недели, которые необходимо потратить на восстановление, сообщает Football-Italia.
Диагностика показала повреждение мышц правого бедра. Травма помешает игроку принять участие в матчах Ювентуса против Эмполи, Кальяри и Милана.
Напомним, что после травмы в матче с Сербией, Роналду покинул поле, попросив заме