Бутко: Слова Шевченко в раздевалке тоже помогли

Новости спорта: Богдан Бутко - о сложном матче отбора Евро-2020.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал матч отбора Евро-2020 против Люксембурга, который команда с трудом выиграла 2:1, пропустив первой.

— Пропущенный гол выбил украинцев из колеи?

— Возможно, немного. Мы планировали и должны были отличиться первыми, чтобы потом забить еще пару голов, развить успех и спокойно довести матч до победы. Но получилось так, что пропустили, и надо было перестраиваться, пытаться отыграться. В итоге приложили максимум усилий, и у нас получилось вырвать победу.

— В перерыве, что говорил Шевченко, чтобы добиться успеха в этом матче?

— Много чего говорил. Главный тренер внес коррективы в игру. Хорошо, что так все закончилось, его слова в раздевалке тоже помогли.

— Четыре очка после двух матчей — хороший плацдарм для борьбы за первое место в группе?

— Да, конечно. Тем более, мы сыграли на выезде с Португалией и не проиграли на ее поле. Задел хороший, теперь главное хорошо подготовиться к матчам, которые будут в июне. Будем максимально стараться добиться максимального результата и в этих играх.

Следующим соперником Украины в отборе будет Сербия.