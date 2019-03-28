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Бутко: Слова Шевченко в раздевалке тоже помогли

Бутко: Слова Шевченко в раздевалке тоже помогли
10:15 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Богдан Бутко - о сложном матче отбора Евро-2020.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал матч отбора Евро-2020 против Люксембурга, который команда с трудом выиграла 2:1, пропустив первой.

— Пропущенный гол выбил украинцев из колеи?

— Возможно, немного. Мы планировали и должны были отличиться первыми, чтобы потом забить еще пару голов, развить успех и спокойно довести матч до победы. Но получилось так, что пропустили, и надо было перестраиваться, пытаться отыграться. В итоге приложили максимум усилий, и у нас получилось вырвать победу.

— В перерыве, что говорил Шевченко, чтобы добиться успеха в этом матче?

— Много чего говорил. Главный тренер внес коррективы в игру. Хорошо, что так все закончилось, его слова в раздевалке тоже помогли.

— Четыре очка после двух матчей — хороший плацдарм для борьбы за первое место в группе?

— Да, конечно. Тем более, мы сыграли на выезде с Португалией и не проиграли на ее поле. Задел хороший, теперь главное хорошо подготовиться к матчам, которые будут в июне. Будем максимально стараться добиться максимального результата и в этих играх.

Следующим соперником Украины в отборе будет Сербия.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Богдан Бутко.
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