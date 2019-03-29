Хавбек Динамо Буэно не хочет возвращаться в Бразилию из-за зарплаты в Киеве

Новости спорта: Полузащитник "Динамо" Витор Буэно, арендованный у "Сантоса" до лета 2020 года в обмен на отданного взаймы на такой же срок Дерлиса Гонсалеса, не горит желанием возвращаться на родину.

Накануне появилась информация о заинтересованности "Сантоса" в возвращении Буэно, однако в этом вопросе есть сразу несколько проблем.

Во-первых, до закрытия трансферного окна в Бразилии остается менее недели, а потому переговоры с "Динамо" и футболистом "Сантосу" придется вести максимально быстро. Во-вторых, сам Буэно не готов отказываться от высокой зарплаты в "Динамо" ради возвращения в "Сантос", где ему не готовы платить столько же, как в Украине.

Отмечается, что для оформления сделки Буэно придется пойти на радикальное сокращение своего нынешнего оклада, а это выглядит нереалистичным в текущих условиях.

В "Динамо" Витор Буэно довольствуется ролью глубокого резервиста. В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету 24-летнего хавбека выходы на замену лишь в 2 поединках.