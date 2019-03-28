Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ

По результатам голосования, которое проводил официальный сайт украинской Премьер-Лиги, полузащитник львовских Карпат Марьян Швед стал лучшим игроком февраля и марта.
Вингер "зелено-белых" одержал 41% голосов от общего количества.
На втором месте разместился полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков (35%). Тройку замкнул Тайсон с показателем 11%.
Марьян Швед (Карпаты) — 41%;
Виктор Цыганков (Динамо) — 35%;
Тайсон (Шахтер) — 11%;
Александр Пихаленок (Мариуполь) — 4%;
Александр Бандура (Львов) — 3%;
Виктор Коваленко (Шахтер) — 3%;
Александр Караваев (Заря) — 2%;
Сергей Вакуленко (Арсенал-Киев) — 1%.