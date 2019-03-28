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Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ

Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
17:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта: Львовянин Марьян Швед получил 41% голосов от общего количества.

По результатам голосования, которое проводил официальный сайт украинской Премьер-Лиги, полузащитник львовских Карпат Марьян Швед стал лучшим игроком февраля и марта.

Вингер "зелено-белых" одержал 41% голосов от общего количества.

На втором месте разместился полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков (35%). Тройку замкнул Тайсон с показателем 11%.

Защитник Динамо хочет вернуться в начале следующего сезона

Марьян Швед (Карпаты) — 41%;

Виктор Цыганков (Динамо) — 35%;

Тайсон (Шахтер) — 11%;

Александр Пихаленок (Мариуполь) — 4%;

Александр Бандура (Львов) — 3%;

Виктор Коваленко (Шахтер) — 3%;

Александр Караваев (Заря) — 2%;

Сергей Вакуленко (Арсенал-Киев) — 1%.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Марьян Швед.
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