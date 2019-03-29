Барселона более 20 раз просматривала форварда Айнтрахта Йовича

Новости спорта: "Барселона"по-прежнему интересуется сербским нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем.

По данным ESPN, представители каталонского клуба просматривали форварда более 20 раз. Генеральный менеджер Пеп Сегура, спортивный директор Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес побывали на ответном матче Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Интером" (1:0) и остались довольны игрой серба.

Ранее сообщалось, что Йовичем также интересуются "Бавария", "Реал"и "Челси".

"Айнтрахт" арендовал Йовича у "Бенфики" летом 2017 года за € 200 тыс. Ближайшим летом немецкий клуб активирует опцию о выкупе трансфера игрока за € 6 млн. При этом "Бенфика" получит 20% от последующего трансфера серба.

В нынешнем сезоне Йович провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.