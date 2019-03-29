Азар может перейти в Атлетико

Новости спорта: "Матрасники" готовы будут выложить 40 млн евро за футболиста сборной Бельгии.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар желает перебраться в Атлетико Мадрид. Об этом сообщает Sport Bild.

Действующее соглашение 25-летнего бельгийца с гладбахским клубом истекает летом 2020 года. В свою очередь, новый контракт Азар с Боруссией подписывать не хочет.

Сообщается, что Атлетико может выложить около 40 млн евро за футболиста.

Таким образом, будущим летом в Мадриде в разных клубах могут продолжить свои карьеры два брата Азара — Эден в Реале, Торган в Атлетико.

В текущем сезоне Торган Азар в составе Боруссии провел 27 матчей, в которых отметился 12 голами и 12 результативными передачами.