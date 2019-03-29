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Азар может перейти в Атлетико

Азар может перейти в Атлетико
01:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: "Матрасники" готовы будут выложить 40 млн евро за футболиста сборной Бельгии.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар желает перебраться в Атлетико Мадрид. Об этом сообщает Sport Bild.

Действующее соглашение 25-летнего бельгийца с гладбахским клубом истекает летом 2020 года. В свою очередь, новый контракт Азар с Боруссией подписывать не хочет.

Сообщается, что Атлетико может выложить около 40 млн евро за футболиста.

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Таким образом, будущим летом в Мадриде в разных клубах могут продолжить свои карьеры два брата Азара — Эден в Реале, Торган в Атлетико.

В текущем сезоне Торган Азар в составе Боруссии провел 27 матчей, в которых отметился 12 голами и 12 результативными передачами.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Торган Азар.
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