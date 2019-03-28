Марлос - в числе лучших пенальтистов Европы

По данным аналитического портала InStat, Марлос попал в топ-10 лучших пенальтистов Европы. Примечательным является тот факт, что в топ-10 не нашлось места Криштиану Роналду из Ювентуса и Лионелю Месси из Барселоны.
Марлос из 17 пенальти, которые он пробивал в карьере, забил 15 — это 88,24%. С этим показателем он занимает 7-е место в Европе среди действующих игроков:
Лучшим же пенальтистом является Макс Крузе из Вердера, который забил все свои 24 пенальти.
Вердер – Макс Крузе, 24/24 (100%)
Фенербахче – Винсент Янссен, 16/16 (100%)
Брюгге – Йелле Воссен, 16/16 (100%)
Жирона – Кристиан Стуани, 10/10 (100%)
Самподрия – Фабио Куальярелла, 16/17 (94,12%)
Ренн – Хатем Бен Арфа, 12/13 (92,31%)
Шахтер – Марлос, 15/17 (88,24%)
Спортинг Лиссабон – Бас Дост, 20/23 (86,96%)
Лестер Сити – Джейми Варди, 13/15 (86,67%)