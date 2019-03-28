Марлос - в числе лучших пенальтистов Европы

Новости спорта: Украинский хавбэк Марлос реализовывает более 88% своих 11-метровых.

По данным аналитического портала InStat, Марлос попал в топ-10 лучших пенальтистов Европы. Примечательным является тот факт, что в топ-10 не нашлось места Криштиану Роналду из Ювентуса и Лионелю Месси из Барселоны.

Марлос из 17 пенальти, которые он пробивал в карьере, забил 15 — это 88,24%. С этим показателем он занимает 7-е место в Европе среди действующих игроков:

Лучшим же пенальтистом является Макс Крузе из Вердера, который забил все свои 24 пенальти.

Вердер – Макс Крузе, 24/24 (100%)

Фенербахче – Винсент Янссен, 16/16 (100%)

Брюгге – Йелле Воссен, 16/16 (100%)

Жирона – Кристиан Стуани, 10/10 (100%)

Самподрия – Фабио Куальярелла, 16/17 (94,12%)

Ренн – Хатем Бен Арфа, 12/13 (92,31%)

Шахтер – Марлос, 15/17 (88,24%)

Спортинг Лиссабон – Бас Дост, 20/23 (86,96%)

Лестер Сити – Джейми Варди, 13/15 (86,67%)