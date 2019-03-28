Макелеле: Пообещал Роналдиньо, что отправлю его в больницу

Новости спорта: Клод Макелеле рассказал интересную историю о противостоянии с одним из самых лучших "технарей" в истории футбола.

Бывший игрок Челси и сборной Франции Клод Макелеле рассказал о диалоге, который произошел между ним и Роналдиньо во время одного из матчей Лиги чемпионов между "аристократами" и Барселоной:

- После одного из игровых моментов я подошел к Роналдиньо и сказал: "Надеюсь, что ты продемонстрируешь хорошие манеры, если пойдешь против меня в дриблинг. Потому что если ты попробуешь сделать что-то в стиле футбола на PlayStation, я отправлю тебя в больницу".

Знаете, что он сделал? Извинился и попросил простить его.