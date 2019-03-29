Стали известны подробности травмы Исмаили

Новости спорта: Бразилец сможет принять участие в ближайших матчах.

Крайний защитник Шахтера Исмаили получил травму в товарищеском матче против Олимпика (4:0). Из-за повреждения бразилец был заменен по ходу поединка.

Как сообщает сайт ТК Футбол 1/2, травма футболиста оказалась незначительной и он сумеет восстановиться к матчам команды в УПЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний Исмаили сыграл 20 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых отметился 7 результативными передачами.

Следующим соперником Шахтера в чемпионате будет Александрия. Эта игра в рамках 23-го тура состоится 3-го апреля.

А уже 7 апреля команда Паулу Фонсеки сыграет против Динамо в Кубке Украины.