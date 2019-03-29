Манчестер Сити намерен усилить состав экс-футболистом Шахтера

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Пятница, 29.03.2019
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08:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразильский полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может перебраться в АПЛ.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает Tuttosport, игрок может оказаться в Манчестер Сити.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере.

Коста не всегда попадает в состав Ювентуса и в этом сезоне сыграл 24 матча за команду, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт истекает летом 2022 года.

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В трансфере бразильского футболиста также заинтересованы ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, Дуглас Коста продемонстрировал неприличный жест в адрес Атлетико после хет-трика Роналду.

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Дуглас Коста, ФК Манчестер Сити, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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