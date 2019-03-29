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Вулверхэмптон намерен побить свой трансферный рекорд

Вулверхэмптон намерен побить свой трансферный рекорд
09:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Вулверхэмптон хочет выкупить форварда Рауля Хименеса у Бенфики.

Английский «Вулверхэмптон» вскоре может побить свой трансферный рекорд.

Как сообщает A Bola, «волки» собираются выкупить нападающего Рауля Хименеса, права на которого принадлежат «Бенфике».

За 27-летнего мексиканца англичане должны будут заплатить 38 млн евро. Это самая большая сумма за футболиста в истории клуба.

В этом сезоне Хименес провел 35 матчей за «Вулверхэмптон» и забил 15 мячей.

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Пока самым дорогим футболистом клуба является Адама Траоре, купленный из «Мидлсбро» за 21 млн евро.

Напомним, зимой «Вулверхэмптон» хотел купить форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.

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Футбол, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола, Рауля Хименеса.
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