Вулверхэмптон намерен побить свой трансферный рекорд

Английский «Вулверхэмптон» вскоре может побить свой трансферный рекорд.
Как сообщает A Bola, «волки» собираются выкупить нападающего Рауля Хименеса, права на которого принадлежат «Бенфике».
За 27-летнего мексиканца англичане должны будут заплатить 38 млн евро. Это самая большая сумма за футболиста в истории клуба.
В этом сезоне Хименес провел 35 матчей за «Вулверхэмптон» и забил 15 мячей.
Пока самым дорогим футболистом клуба является Адама Траоре, купленный из «Мидлсбро» за 21 млн евро.
Напомним, зимой «Вулверхэмптон» хотел купить форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.