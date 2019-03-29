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Пятница, 29.03.2019
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Реал нашел потенциальную замену Варану

Реал нашел потенциальную замену Варану
13:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сенегальский защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру в мадридском Реале.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассматривает защитника Наполи Калиду Кулибали как замену Рафаэлю Варану, сообщает AS. Ранее появилась информация, что французский футболист раздумывает над потенциальным переходом в другой клуб.

27-летний сенегалец в начале сезона продлил контракт с Наполи до 2023 года, и согласно новому соглашению клаусула игрока составляет 150 миллионов евро.

Кроме Реала, в Кулибали также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Барселона. Отметим, что ранее Наполи отказался продавать защитника в Ман Юнайтед за 95 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Кулибали сыграл 37 матчей за Наполи, отметившись 2 результативными передачами.

Варан же проводит восьмой сезон в Мадриде, дважды выиграв со столичным грандом чемпионат Испании и завоевав четыре Кубка чемпионов. Летом прошлого года в составе сборной Франции он стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за Реал 35 матчей, в которых забил 2 мяча.

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ФК Реал, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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