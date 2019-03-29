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Барселона - Эспаньол: в Китае ожидается рекордная телеаудитория на матч

Барселона - Эспаньол: в Китае ожидается рекордная телеаудитория на матч
16:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Транслятор Примеры ожидает рекордных просмотров субботнего матча Барселона - Эспаньол.

Поединок между Барселоной и Эспаньолом в рамках 29-го тура Примеры может привлечь рекордную телеаудиторию в Китае, сообщает издание AS.

После перехода нападающего Ву Лея в Эспаньол в Китае существенно возросло количество просмотров матчей с участием команды. Так, за дебютом форварда в матче с Вильярреалом наблюдали 10 миллионов китайских болельщиков.

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В текущем сезоне Ву Лей провел 7 поединков в составе Эспаньола, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Матч Барселона – Эспаньол состоится на Камп-Ноу в субботу, 30 марта, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

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