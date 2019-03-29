Месси: Я хочу что-то выиграть со сборной Аргентины

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси после вылета с чемпионата мира 2018 года на время приостановил выступления за сборную Аргентины.

В этом месяце он впервые сыграл за национальную команду с тех пор.

"Я хочу что-то выиграть со сборной, я хочу вернуться, я хочу быть здесь и я собираюсь играть в важных матчах. Когда я решил вернуться в сборную, было много людей, журналистов, которые были против этого. Мой сын спрашивал меня: "папа, почему они убивают тебя в Аргентине?". Я говорю ему, что это просто некоторые люди. Он понимает, что многие любят меня, что я люблю, когда меня вызывают в сборную и я не обязан доказывать это кому-либо".

"Сейчас сборная Аргентины — это молодые талантливые ребята. Они составили очень неплохую команду. Несмотря на поражение от Венесуэлы, было много позитивных моментов".

Напомним, что в первом матче после возвращения Месси в сборную, аргентинцы уступили Венесуэле со счетом 1:3.