Шаран сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если заболеют до игры с Шахтером

Новости спорта: Владимир Шаран прокомментировал предстоящий поединок своей команды.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своими мыслями накануне матча УПЛ против донецкого Шахтера, а также о том, что не допустит, чтобы кто-то из футболистов заболел в ближайшее время.

"Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если, не дай Бог, заболеют до игры с Шахтером. А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения", — заявил специалист в эфире канала Футбол.

"Кулач? хотел бы его на футбольном поле увидеть, но с Шахтером он не имеет права играть, а так парень действительно хочет, но что поделаешь, если он получил травму на тренировке".

"Не могу сказать, что мы сможем сыграть против Шахтера первым номером. Мы не с многими командами можем так сыграть, к примеру, Черноморец отдал нам инициативу и старался искать момент на контратаках".