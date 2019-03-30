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Че Че очень близок к переходу в Сан-Паулу

Че Че очень близок к переходу в Сан-Паулу
11:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Похоже, сага с возвращением легионера «Динамо» в Бразилию завершится положительно.

Полузащитник «Динамо» Че Че очень близок к тому, чтобы стать игроком «Сан-Паулу», сообщает журналист бразильского канала SporTV Андре Эрнан.

Подробностей вероятной сделки источник не раскрывает, но накануне появилась информация о готовности «Сан-Паулу» заплатить за Че Че 5 миллионов евро.

Отметим, что трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

Че Че перешел в «Динамо» из «Палмейраса» минувшим летом за 4,8 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел за киевскую команду 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

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УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Че Че.
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