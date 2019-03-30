Наставник Ювентуса рассказал о травме Роналду

Новости спорта: Лидер Ювентуса получил травму в матче с Сербией.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил травму в матче сборной Португалии, и тренер Массимилиано Аллегри не уверен, что игрок сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

"В понедельник мы будем знать точно, но сейчас можно говорить, что Роналду рискует пропустить первый матч с Аяксом. Если он не будет готов на 100%, то на поле не выйдет.

Мы не будем рисковать здоровьем футболиста ради одного матча", - приводит слова Аллегри Marca.

Напомним, Криштиану получил травму в матче Португалия - Сербия в квалификации к Евро 2020.