Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в МЮ

Новости спорта: Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс намерен сменить команду летом.

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс может перебраться на легендарный "Олд Траффорд". По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 20-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Боссы "красных дьяволов" уже инициировали переговорный процесс с "молотобойцами". МЮ оценивает перспективного опорника в 40 миллионов евро.

Напомним, Райс начинал заниматься футболом в академии "Челси", но с 15 лет находится в "Вест Хэме". В нынешнем сезоне Деклан отметился 2 голами в 28 встречах английской Премьер-лиги.

В марте этого года перспективный исполнитель дебютировал за сборную Англии - помог "трём львам" разгромить Чехию и Черногорию.