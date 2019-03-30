Скачать
Суббота, 30.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в МЮ

Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в МЮ
19:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс намерен сменить команду летом.

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс может перебраться на легендарный "Олд Траффорд". По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 20-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Боссы "красных дьяволов" уже инициировали переговорный процесс с "молотобойцами". МЮ оценивает перспективного опорника в 40 миллионов евро.

Напомним, Райс начинал заниматься футболом в академии "Челси", но с 15 лет находится в "Вест Хэме". В нынешнем сезоне Деклан отметился 2 голами в 28 встречах английской Премьер-лиги.

Испанский клуб намерен выкупить защитника Динамо

В марте этого года перспективный исполнитель дебютировал за сборную Англии - помог "трём львам" разгромить Чехию и Черногорию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Деклан Райс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей 30 марта
02 Барселона продает защитника за €500 миллионов
03 Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
04 Месси назвал лучших футболистов мира
05 Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь