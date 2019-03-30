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Зидан прокомментировал интерес Реала к Погба

Зидан прокомментировал интерес Реала к Погба
16:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Зинедин Зидан не против подписания лидера полузащиты МЮ.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал слова Поля Погба о том, что Королевский клуб — мечта для всех футболистов.

Наставник Сливочных признал талант хавбека и дал понять, что на Бернабеу для него открыты двери.

«Мне очень нравится Погба, в этом нет ничего нового. Я знаю его лично. Это футболист другого типа, в мире не так много футболистов, которые привносят столько же, сколько он. Это полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться», — цитирует Зидана AS.

«Он умеет делать все на футбольном поле. Поль не относится к моей команде, он играет за Манчестер Юнайтед. Но если он захочет прервать свое время в клубе и перейти сюда, почему он не должен этого сделать?».

Реалу придется серьезно потратиться, чтобы убедить Манчестер Юнайтед отпустить игрока, купленного у Ювентуса за 104 миллиона евро.

Реал может потратить этим летом около 500 миллионов евро на трансферы. Кроме Погба, трансферными целями мадридцев являются вингер Челси Эден Азар и нападаюший ПСЖ Килиан Мбаппе.

26-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл в 37 матчах во всех турнирах за Манчестер Юнайтед, отметившись 14 голами и 10 ассистами.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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