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Экс-игрок Шахтера Бернард забил первый гол в АПЛ (Видео)

Экс-игрок Шахтера Бернард забил первый гол в АПЛ (Видео)
22:20 Сб, 30 Март 2019 Телеграф

Новости спорта: Экс-горняк Бернард отличился дебютным голов а АПЛ.

"Эвертон" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Победу "ирискам" принесли точные удары Курта Зума и Бернарда еще до перерыва. Для бывшего футболиста "Шахтера" этот гол стал первым в рамках чемпионата Англии. Ранее бразилец отличался только в Кубке Англии.

Добавим, что вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и участия в матче не принимал.

"Вест Хэм" – "Эвертон" – 0:2

Голы: Зума (5), Бернард (33)

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс, Обианг (Антонио, 46), Лансини, Арнаутович (Диангана, 67), Снодграсс, Диоп, Перес (Эрнандес, 46).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Гуйе, Андре Гомеш, Сигурдссон (Дэвис, 85), Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 90), Кэлверт-Льюин (Тосун, 88).

Предупреждения: Ришарлисон (42), Райс (64).

Ранее мы писали, что за шесть туров до финиша в чемпионате Англии определился первый неудачник. "Хаддерсфилд" не сумеет отыграть отставание в 19 очков за оставшееся время до конца чемпионата.

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ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Бернард.
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