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Страсбур завоевал Кубок французской лиги

Страсбур завоевал Кубок французской лиги
07:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Страсбур обыграл Генгам в серии пенальти и выступит в следующем розыгрыше Лиги Европы.

В рамках финала французского Кубка лиги на стадионе Лилля Пьер Моруа встречались Страсбур и Генгам, выявив победителя лишь в серии пенальти.

В рамках Лиги 1 команды, которые занимают 10 и 18 место соответственно, так и не смогли забить хотя бы один гол с игры в основное время матча, а также в экстра-таймах, создавая мало опасных моментов.

В серии пенальти игрок Менди не забил во время первого же удара Генгама, а после него в команде Гурвеннека не реализовал свой удар Роделен, что и стало определяющим. Подопечные Тьерри Лорея забили все пенальти — 4:1.

Таким образом, Страсбур в 4-й раз в своей истории завоевал Кубок французской лиги и теперь будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, начав со второго квалификационного раунда.

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Футбол, Новости футбола, ФК Генгам, ФК Страсбур.
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