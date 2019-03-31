Малиновский помог Генку разгромить Андерлехт

Новости спорта: Команды Руслана Малиновского и Евгения Макаренко встретились в матче чемпионата Бельгии

В первом туре второго этапа чемпионата Бельгии Генк дома принимал Андерлехт.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский сыграл полный матч и имел несколько возможностей для того, чтобы забить.

Отметим, что украинца Евгения Макаренко, выступающего за Андерлехт, не оказалось в заявке. Хавбек продолжает набирать форму после травмы.

Генк - Андерлехт 3:0

Голы: Мяле, 32, Ито, 55, Пейнтсил, 79

Генк: Вукович, Мяле, Лукуми, Девест, Де Норре (Уронен, 73), Малиновский, Берге (Пиотровски, 82), Хейнен, Ито (Пейнтсил, 59), Троссар, Саматта

Андерлехт: Дидильон, Обрадович, Лоуренс, Аппиа, Мбоджи, Версхаерен (Селемакерс, 83), Кумс, Геркенс, Жуль (Требель, 63), Сантини (Амузу, 63), Боласье