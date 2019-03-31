Малиновский помог Генку разгромить Андерлехт

В первом туре второго этапа чемпионата Бельгии Генк дома принимал Андерлехт.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский сыграл полный матч и имел несколько возможностей для того, чтобы забить.
Отметим, что украинца Евгения Макаренко, выступающего за Андерлехт, не оказалось в заявке. Хавбек продолжает набирать форму после травмы.
Генк - Андерлехт 3:0
Голы: Мяле, 32, Ито, 55, Пейнтсил, 79
Генк: Вукович, Мяле, Лукуми, Девест, Де Норре (Уронен, 73), Малиновский, Берге (Пиотровски, 82), Хейнен, Ито (Пейнтсил, 59), Троссар, Саматта
Андерлехт: Дидильон, Обрадович, Лоуренс, Аппиа, Мбоджи, Версхаерен (Селемакерс, 83), Кумс, Геркенс, Жуль (Требель, 63), Сантини (Амузу, 63), Боласье