Барселона вновь нацелилась на Гризманна

Новости спорта: Антуан Гризманн снова попал в сферу интересов каталонского клуба.

Барселона в лице спортивного директора Эрика Абидаля вышла на контакт с нападающим Атлетико Антуаном Гризманном.

По информации Catalunya Ràdio, руководство каталонского круга снова не против заполучить 28-летнего французского игрока.

Отметим, что ранее "сине-гранатовые" уже пытались оговорится с Гризманном, но сделка не состоялась.

Напомним, Гризманн готов согласиться на снижение заработной платы в Барселоне.

В этом сезоне Гризманн сыграл за Атлетико в 39 матчах, забив 18 голов и сделав 8 ассистов.