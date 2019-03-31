Легионер Динамо отправился в Бразилию

Новости спорта: Легионер Динамо Витор Буэно отправился в Бразилию для возможного возвращения в Сантос

Полузащитник Динамо Витор Буэно, права на которого принадлежат Сантосу, вылетел в Бразилию с целью возвращения в свой бывший клуб. Об этом сообщает журналист Globo Лукас Мусилетти.

Источник так отреагировал на фото игрока с аэропорта в Киеве в Instagram, также заявив о том, что в случае неудачи в переговорах с Сантосом Буэно попытается уйти в аренду в другой бразильский клуб.

Журналист сообщает, что игрок не хочет оставаться в Динамо и попытается осуществить какой-либо переход до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое произойдет во вторник.

Сантос также выражал желание вернуть игрока, но в то же время хочет договориться с киевским клубом о сохранении в своем распоряжении парагвайца Дерлиса Гонсалеса, который выступает за бразильцев на правах аренды.

У Буэно очень мало игровой практики в киевском клубе, из-за этого главный тренер Хорхе Сампаоли настаивает на возвращении игрока обратно в команду.

Также осуществить переход в чемпионат родной страны может Че Че, который уже завтра должен пройти медосмотр в Сан-Паулу и подписать контракт на 4 года.

За время аренды в Динамо Буэно сыграл за первую команду киевлян в трех матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.