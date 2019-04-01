Фейл года: вратарь праздновал сейв, пока мяч летел в ворота (Видео)

В серии послематчевых пенальти в рамках финала турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами московского Спартака и южноафриканского Орландо Пайрет произошел курьезный момент.
Вратарь Орландо потащил удар московского футболиста и сразу же начал ликовать. Однако, как оказалось, голкипер рано начал радоваться. Мяч после его сейва подлетел вверх, а после приземлился уже в воротах.
В эфире наша непостоянная рубрика "Пенальти года".
Этот удар из серии послематчевых 11-метровых финального поединка турнира Future Champions с участием #Спартак2002 наверняка запомнится обоим участникам эпизода pic.twitter.com/mgYAsXL4mL
— Академия Спартак (@spartak_academy) 31 марта 2019 г.
Однако ошибка вратаря не смогла спасти Спартак: Пайретс одержали победу по пенальти со счетом 8:7 и стали обладателями кубка.